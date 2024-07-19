Студенческие протесты в Бангладеш: десятки убитых, сотни раненых, горит телестанция

В четверг в Дакке загорелось здание государственной телекомпании BTV. Власти утверждают, что поджог устроили протестующие.

На официальной странице телекомпании в фейсбуке появилось сообщение о том, что внутри остаются люди, которые по какой-то причине не могут выбраться наружу. Руководство BTV просит помощи у пожарных служб.

Министр информации Бангладеш сообщил, что вещание остановлено, а большинство сотрудников покинуло здание.

Студенты вышли на улицы с требованием изменить систему, при которой треть рабочих мест в государственном секторе зарезервирована за родственниками ветеранов войны за независимость от Пакистана 1971 года.