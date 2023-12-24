Стрельба в торговом центре во Флориде: застрелен мужчина и ранена женщина

 
Голос России
Policija uždaro kelią: prie JAV Kapitolijaus žuvo vyras, kuris automobiliu įvažiavo į barikadą ir šaudė į orą
Policija uždaro kelią: prie JAV Kapitolijaus žuvo vyras, kuris automobiliu įvažiavo į barikadą ir šaudė į orą
ФОТО: AFP / Scanpix
Один человек погиб и один ранен в результате стрельбы в субботу днем в торговом центре в городе Окала, в центральной Флориде, по информации полицейского департамента Окалы.

Стрельба произошла в торговом центре Paddock Mall примерно в 15:40 по местному времени. Торговый центр был оцеплен полицией и эвакуирован.

По словам полицейских, подозреваемый скрылся, но инцидент больше не считается "развивающейся ситуацией с активной стрельбой". При этом полицейское управление Окалы призвало людей избегать этого района. Полиция проводит вторичное проверку всего торгового центра.

Власти обратились к населению за помощью в поиске стрелявшего.

В настоящее время пока нет подробностей – где именно в торговом центре произошла стрельба.

Находившаяся в торговом центре 18-летняя Сирия Уильямс рассказала телекомпании ABC News, что вместе с матерью делала покупки в магазине Bath & Body Works, когда услышала "несколько выстрелов и разразился хаос".

"Сотрудники открыли задний склад и сказали всем бежать", – сообщила Уильямс, которая укрылась за прилавками магазина.

Окала находится примерно в 80 милях к северо-западу от Орландо.

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