По рассказам очевидцев, вооруженный человек открыл беспорядочную стрельбу по прохожим. Из торгового центра эвакуировали сотни людей.

В полиции заявили, что застрелили стрелка. Считается, что он действовал в одиночку.

По сообщениям, некоторые из жертв - дети. По меньшей мере семь человек находятся в больнице, трое из них в критическом состоянии.

Начальник пожарной службы Аллена Джонатан Бойд сказал, что семь человек, включая самого стрелка, погибли на месте происшествия, а двое умерли позже в больнице. По словам медиков, возраст жертв - от 5 лет до 51 года.

Начальник полиции Аллена Брайан Харви сообщил, что один из полицейских в торговом центре услышал звуки стрельбы, побежал выяснить, в чем дело, начал перестрелку с подозреваемым и застрелил его.

Губернатор Техаса Грег Эбботт назвал стрельбу "невыразимой трагедией" и заявил, что готов оказать любую помощь местным властям.

Полиция США обратилась к гражданам, располагающим видеозаписями, сделанными на месте происшествия, с просьбой связаться с ФБР, поскольку собирают доказательства его сотрудники.

По словам нескольких свидетелей, стрелок был одет во все черное и в боевом снаряжении. На появившихся кадрах рядам с его телом видна автоматическая винтовка AR-15.

"Я услышал около 10 хлопков, затем еще 10-15 выстрелов - мы увидели парня, одетого во все черное, в бронежилете, который просто стрелял в людей", - сказал один из свидетелей.

На видео с места происшествия видно, как люди бегут в укрытие через автостоянку под звуки выстрелов.

В Аллене проживает около 105 тыс. человек, он находится в 32 км к северу от центра Далласа.

В Техасе большинство взрослых в возрасте 21 года и старше имеют право носить пистолет без лицензии, если они ранее не были судимы, ограничений на владение винтовками и дробовиками тоже немного.

Законодательное собрание штата Техас контролируют республиканцы, традиционно не поддерживающие любые меры по ужесточению контроля над оружием.

Согласно данным неправительственной организации Gun Violence Archive, с начала этого года в США произошло по меньшей мере 198 массовых убийств - то есть таких, в которых пострадали четыре и более человек. К этому времени года это самый высокий показатель как минимум за семь лет.

Один из очевидцев стрельбы, Фонтейн Пэйтон, сообщил агентству AP, что услышал выстрелы даже через наушники.

По его словам, когда людям разрешили покинуть торговый центр и он вышел на улицу, он увидел лежащие там тела погибших.

"Я так надеялся, что это не дети, но тела были похожи на детские", - сказал он.

Мэр Аллена Кен Фулк назвал это "трагическим днем" для города.

"Аллен - гордый и безопасный город, поэтому сегодняшний бессмысленный акт насилия еще больше шокирует, - написал он на сайте городской администрации. - Тем не менее, я хочу похвалить нашу полицию и пожарных за быструю реакцию. Их тщательная подготовка и готовность двинуться навстречу угрозе, вероятно, сегодня спасла множество жизней".

Сенатор от штата Техас Джон Корнин написал в Твиттере, что "скорбит вместе с жителями Аллена" и высоко оценил быструю реакцию "всех, кто участвовал в ликвидации последствий ужасного инцидента сегодня днем".

В начале недели полиция Техаса арестовала мужчину, обвиняемого в убийстве пяти соседей, включая девятилетнего мальчика. После четырех дней поисков Франциско Оропеса нашли спрятавшимся в шкафу.