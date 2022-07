В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене три человека убиты, несколько ранены. Из них трое находятся в критическом состоянии. Такие данные представитель полиции датской столицы привел в ходе пресс-конференции в ночь на понедельник, 4 июля.

Один человек задержан. Речь идет о 22-летнем датчанине, известном стражам порядка. По словам властей, он действовал в одиночку.

Вскоре после стрельбы к месту происшествия было стянуто большое количество стражей порядка. Над зданием кружил вертолет. Полиция призвала жителей избегать появления в районе инцидента, а очевидцев - связаться с правоохранительными органами.

Торговый центр Field's находится на острове Амагер. Этот квартал расположен между центром столицы и международным аэропортом Каструп.

Стрельба прозвучала в торговом центре ранним вечером. После первых выстрелов его покинули более сотни человек, сообщают датские СМИ со ссылкой на очевидцев. Женщины с детьми на руках спаслись, спасатели унесли людей на носилках.

Armed police rush to the Field's shopping centre in Copenhagen following reports of several people being hit by gunshots.