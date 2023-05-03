Подросток открыл стрельбу по ученикам и охранникам школы в Белграде. Инцидент произошел около 8 часов утра, сообщили в МВД Сербии. "Полиция направила все доступные патрули, немедленно выехала на место и задержала подозреваемого несовершеннолетнего", — говорится в сообщении ведомства.

Один охранник скончался от полученных ранений, кроме того, погибли как минимум 8 школьников, передают сербские государственные СМИ со ссылкой на МВД страны. По их данным, еще 6 подростков и один из учителей получили ранения. Один подросток находится в тяжелом состоянии, его оперируют, указало агентство Tanjug.

По информации полиции, семиклассник использовал пистолет своего отца. В рюкзаке подростка правоохранители также нашли зажигательные устройства. После этого школа была эвакуирована, возле нее дежурит полиция и машины скорой помощи.