Стрельба в школе Техаса: ошибки полиции и гнев общественности

В минувшую среду в результате нападения на школу "Робб", где обучаются дети 7-10 лет, погибли 19 учеников и две учительницы. Еще 13 детей находятся в больнице с ранениями разной стпени тяжести.

Нападавший, 18-летний местный житель Сальвадор Рамос, был убит полицейскими. Однако вскрылись детали, которые говорят о серьезных провалах в действиях полиции.

К примеру, выяснилось, что вооруженный Рамос в течение 12 минут бродил вокруг школы, прежде чем беспрепятственно вошел внутрь.

Это не соответствует полученной ранее информации о том, что путь ему преградил полицейский, оказавшийся на территории школы, который также якобы произвел выстрел в сторону Рамоса.

Согласно новым данным, нападавший был убит полицейскими только через полтора часа после того, как пришел к школе.

Также появилась видеозапись, на которой видно, как полицейские хватают самых эмоциональных родителей и надевают на них наручники в то время, как стрелок все еще находится внутри школы и продолжает стрелять.

Родители учеников школы и жители Ювалда требуют от властей ответов. Под шквалом критики оказался губернатор Техаса Грег Эбботт, который вскоре после трагедии поблагодарил "доблестных местных чиновников" за быструю реакцию. По словам Эбботта, они встретили стрелка еще на подступах к зданию школы.

"Они проявили удивительное мужество, встав под оружейное дуло", — заявил он.

Из слов губернатора неясно, кого именно он имеет в виду под "местными чиновниками". Его заявление многие называют пустым и неинформированным.

Полиция Ювалда провела накануне пресс-конференцию, в ходе которой один из полицейских начальников Виктор Эскалон сказал, что он полон решимости прояснить ситуацию, и что произошедшая трагедия нанесла полицейским огромную эмоциональную травму, как и всем жителям города.

Однако спустя почти сутки общественность все еще не получила ответов на три основных вопроса, которые, по мнению местных жителей, не нуждаются в длительном изучении:



Также в тени осталась история о смерти мужа одной из погибших учительниц, который скончался на следующий день после трагедии.

Ирма Гарсия преподавала в школе "Робб" на протяжении 23 лет. Почти столько же — 24 года — она находилась в браке с Джо Гарсия. У пары осталось четверо детей — две девочки и два мальчика в возрасте от 12 до 23 лет.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV