Стрельба в Праге: убитые и раненые в Карловом университете. Полиция сообщает, что стрелок "устранен"

 
bbcrussian.com
Kalėdinė mugė Prahoje
Kalėdinė mugė Prahoje
ФОТО: Shutterstock
Полиция Чехии сообщает, что в центре Праги, в одном из зданий Карлова университета, была открыта стрельба.

По предварительным данным полиции, есть погибшие и десятки раненых. Полиция сообщает, что нападавший был "устранен".

Сообщается, что инцидент произошел на территории факультета искусств Карлова университета, расположенного на площади Яна Палаха в Праге.

Эта площадь и соседний с ней район оцеплены.

Полиция призывает местных жителей не подходить к месту происшествия и не выходить на улицу.

Один из преподавателей Карлова университета Сергей Медведев написал в фейсбуке, что стал свидетелем происшествия.

"В это сложно поверить, но мы в тишайшей Праге под обстрелом. Я читал лекцию в университете, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла, — пишет Медведев. — Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение".

"Мы со студентами забаррикадировались в аудитории. На все это невозмутимо смотрит Пражский Град", — пишет Медведев.

В соцсетях стали также появляться пока неверифицированные фотографии, на которых видны люди, цепляющиеся за внешнюю стену университета на высоте нескольких этажей.

Другой очевидец событий, житель Праги с британско-австралийским гражданством Тарг Пейшенс, квартира которого соседствует с университетом, рассказал в интервью Би-би-си, что сначала он услышал много выстрелов.

"Я выглянул с балкона и увидел, как приехали полицейские, им с трудом удавалось удерживать людей, которые бежали к месту происшествия", — рассказал он.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в свете "трагических событий" он уже отменил все намеченные мероприятия с его участием.

Карлов университет, главный университет Чехии, старейший университет Центральной и Восточной Европы и один из старейших классических университетов мира, был основан королём Богемии Карлом IV Люксембургом в 1348 году.

В университете учатся более 50 тыс. студентов.

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Источник
bbcrussian.com
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