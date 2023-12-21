Стрельба в Праге: убитые и раненые в Карловом университете. Полиция сообщает, что стрелок "устранен"

По предварительным данным полиции, есть погибшие и десятки раненых. Полиция сообщает, что нападавший был "устранен".

Сообщается, что инцидент произошел на территории факультета искусств Карлова университета, расположенного на площади Яна Палаха в Праге.

Эта площадь и соседний с ней район оцеплены.

Полиция призывает местных жителей не подходить к месту происшествия и не выходить на улицу.

Один из преподавателей Карлова университета Сергей Медведев написал в фейсбуке, что стал свидетелем происшествия.

"В это сложно поверить, но мы в тишайшей Праге под обстрелом. Я читал лекцию в университете, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла, — пишет Медведев. — Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение".

"Мы со студентами забаррикадировались в аудитории. На все это невозмутимо смотрит Пражский Град", — пишет Медведев.