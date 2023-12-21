Стрельба в Праге: убитые и раненые в Карловом университете. Полиция сообщает, что стрелок "устранен"

По предварительным данным полиции, есть погибшие и десятки раненых. Полиция сообщает, что нападавший был "устранен".
Сообщается, что инцидент произошел на территории факультета искусств Карлова университета, расположенного на площади Яна Палаха в Праге.
Эта площадь и соседний с ней район оцеплены.
Полиция призывает местных жителей не подходить к месту происшествия и не выходить на улицу.
Один из преподавателей Карлова университета Сергей Медведев написал в фейсбуке, что стал свидетелем происшествия.
"В это сложно поверить, но мы в тишайшей Праге под обстрелом. Я читал лекцию в университете, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла, — пишет Медведев. — Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение".
"Мы со студентами забаррикадировались в аудитории. На все это невозмутимо смотрит Пражский Град", — пишет Медведев.
В соцсетях стали также появляться пока неверифицированные фотографии, на которых видны люди, цепляющиеся за внешнюю стену университета на высоте нескольких этажей.
Другой очевидец событий, житель Праги с британско-австралийским гражданством Тарг Пейшенс, квартира которого соседствует с университетом, рассказал в интервью Би-би-си, что сначала он услышал много выстрелов.
"Я выглянул с балкона и увидел, как приехали полицейские, им с трудом удавалось удерживать людей, которые бежали к месту происшествия", — рассказал он.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в свете "трагических событий" он уже отменил все намеченные мероприятия с его участием.
Карлов университет, главный университет Чехии, старейший университет Центральной и Восточной Европы и один из старейших классических университетов мира, был основан королём Богемии Карлом IV Люксембургом в 1348 году.
В университете учатся более 50 тыс. студентов.