Стрельба в Париже: есть погибшие и раненые

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В Париже неизвестный открыл стрельбу, погибли по меньшей мере два человека, еще четверо получили ранения. Инцидент произошел недалеко от курдского культурного центра у Восточного вокзала.
Местная полиция сообщила, что занимается расследованием инцидента в 10-м округе. Жителей Парижа попросили не приближаться к этому району.
Сообщается, что нападавшему 69 лет, он уже задержан. Его мотивы пока неясны.
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