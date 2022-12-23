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В Париже неизвестный открыл стрельбу, погибли по меньшей мере два человека, еще четверо получили ранения. Инцидент произошел недалеко от курдского культурного центра у Восточного вокзала.
Стрельба в Париже: есть погибшие и раненые
© Stopkadras

Местная полиция сообщила, что занимается расследованием инцидента в 10-м округе. Жителей Парижа попросили не приближаться к этому району.

Сообщается, что нападавшему 69 лет, он уже задержан. Его мотивы пока неясны.

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