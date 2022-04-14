Стрельба в Нью-Йорке: подозреваемый арестован и обвиняется в терроризме

62-летнего Фрэнка Джеймса разыскивали больше суток. Нашли его благодаря звонку в полицию из телефонного автомата возле ресторана "Макдоналдс" в районе Ист-Виллидж на Манхэттене.

Газета New York Times сообщает со ссылкой на двух источников в правоохранительных органах, что Джеймс сам позвонил в полицию и сказал, что будет ждать офицеров в "Макдоналдсе". Аналогичную информацию передает телеканал Эй-би-си.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о поимке Джеймса на пресс-конференции.

Фрэнк Джеймс - единственный подозреваемый в связи с атакой на станции "36-я улица" в Нью-Йоркском метро во вторник. Нападавший взорвал на платформе дымовую шашку и сделал 33 выстрела, ранив по меньшей мере 10 человек.

Джеймса задержали "без происшествий", заявила комиссар Нью-Йоркской полиции Кичант Сьюуэлл.

"Мы уменьшили мир вокруг него, - сказала она. - Ему некуда было бежать".

Джеймсу на федеральном уровне предъявят обвинения еще по нескольким статьям, включая статью о теракте на транспорте. Его может ждать пожизненный срок.

Мужчина и раньше попадал в поле зрения полиции в целом ряде штатов: Огайо, Пенсильвания, Нью-Джерси и Висконсин. Всего на его счету девять задержаний.

Поиск Джеймса усложнило то, что на станции "36-я улица", где произошло нападание, не работали видеокамеры. Почему так произошло - сейчас устанавливается.

Нападавшему удалось сбежать, но он оставил на станции ключ от взятого в прокат автомобиля. Кроме того, на месте преступления нашли кредитную карту с именем Джеймса, два пистолета и бензин.

В ФБР полагают, что Джеймс взял автомобиль в прокат в штате Филадельфия в понедельник, после чего приехал на нем в Нью-Йорк. Один из пистолетов, "Глок", был законно куплен в штате Огайо.

Мотива нападения в полиции не назвали. Джеймс, как следует из материалов суда, размещал в соцсетях расистские посты, ссылки на теории заговора и эмоционально критиковал нью-йоркское метро.

Из-за стрельбы в метро во вторник вечером десять человек получили огнестрельные ранения.. Через эту станцию в районе Сансет-парка идут поезда трех линий - R, N и D.

Источники в правоохранительных органах сообщили Би-би-си, что подозреваемый открыл огонь с платформы и бросил дымовую шашку в остановившийся на станции поезд.

Он предстанет перед федеральным судом в четверг.