Стрельба в Карловом университете Праги: 15 человек убиты, нападавший погиб

24 человека были ранены. По меньшей мере девять человек получили серьезные ранения, пятеро — ранения средней тяжести и до 10 — легкие, сообщают экстренные службы.
Ранее чешская полиция написала в соцсети Х (бывший твиттер), что нападавший был «устранен». По ее данным, в течение четверга был также найден мертвым отец стрелка.
Мэр Праги Богуслав Свобода сообщил в эфире Чешского телевидения, что стрелок «куда-то прыгнул и умер». Как пишет это СМИ, что именно с ним произошло, пока неясно.
Полиция подтвердила, что нападавший был студентом университета, и его тело обнаружено неподалеку от учебного заведения. Стрелку было 24 года и он жил в городке, расположенном в 21 км от Праги.
О мотивах нападения пока неизвестно, однако полиция не считает его связанным с международным терроризмом.
«Нет свидетельств, что это преступление имеет какие-либо связи с международным терроризмом», — сказал журналистам министр внутренних дел Чехии Вит Ракусан.
Один из преподавателей Карлова университета Сергей Медведев написал в фейсбуке, что стал свидетелем происшествия.
«В это сложно поверить, но мы в тишайшей Праге под обстрелом. Я читал лекцию в университете, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла, — пишет Медведев. — Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение».
«Мы со студентами забаррикадировались в аудитории. На все это невозмутимо смотрит Пражский Град», — пишет Медведев.
Сообщается, что инцидент произошел на территории философского факультета Карлова университета, расположенного на площади Яна Палаха в Праге.
Эта площадь и соседний с ней район оцеплены.
Полиция призывала местных жителей не подходить к месту происшествия и не выходить на улицу.
Директор галереи «Рудольфинум», которая также выходит на площадь Палаха, рассказал Чешскому телевидению, что своими глазами видел нападавшего.
«Я видел молодого человека, у которого в руках было какое-то оружие, похожее на автоматическое, и он стрелял в сторону Манесова моста, — сообщил Петр Недома. - Он стрелял часто, с небольшими перерывами, а потом он поднял руки вверх и бросил оружие вниз на улицу, и оно так и лежало на пешеходном переходе».
В соцсетях стали также появляться фотографии, на которых видны люди, цепляющиеся за внешнюю стену университета на высоте нескольких этажей.
Другой очевидец событий, житель Праги с британско-австралийским гражданством Тарг Пейшенс, квартира которого соседствует с университетом, рассказал в интервью Би-би-си, что сначала он услышал много выстрелов.
«Я выглянул с балкона и увидел, как приехали полицейские, им с трудом удавалось удерживать людей, которые бежали к месту происшествия», — рассказал он.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в свете «трагических событий» он уже отменил все намеченные мероприятия с его участием.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также написала в соцсети Х, что «шокирована этим бессмысленным насилием», и добавила, что скорбит вместе со всем чешским народом.
Преступления с применением огнестрельного оружия происходят в Чехии нечасто.
В 2019 году 42-летний мужчина застрелил шесть человек в приемном отделении больницы в городе Острава, после чего скрылся с места преступления, а позже покончил с собой сам.
В 2015 году мужчина устроил стрельбу в ресторане, смертельно ранив 8 человек, после чего также застрелился.
Карлов университет - главное высшее учебное заседение Чехии. Он был основан королём Богемии Карлом IV Люксембургом еще в 1348 году.
В университете учатся более 50 тыс. студентов.