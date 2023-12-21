Стрельба в Карловом университете Праги: 15 человек убиты, нападавший погиб

Один из преподавателей Карлова университета Сергей Медведев написал в фейсбуке, что стал свидетелем происшествия.

«Нет свидетельств, что это преступление имеет какие-либо связи с международным терроризмом», — сказал журналистам министр внутренних дел Чехии Вит Ракусан.

О мотивах нападения пока неизвестно, однако полиция не считает его связанным с международным терроризмом.

Полиция подтвердила, что нападавший был студентом университета, и его тело обнаружено неподалеку от учебного заведения. Стрелку было 24 года и он жил в городке, расположенном в 21 км от Праги.

Мэр Праги Богуслав Свобода сообщил в эфире Чешского телевидения, что стрелок «куда-то прыгнул и умер». Как пишет это СМИ , что именно с ним произошло, пока неясно.

Ранее чешская полиция написала в соцсети Х (бывший твиттер), что нападавший был «устранен». По ее данным, в течение четверга был также найден мертвым отец стрелка.

24 человека были ранены. По меньшей мере девять человек получили серьезные ранения, пятеро — ранения средней тяжести и до 10 — легкие, сообщают экстренные службы.

«В это сложно поверить, но мы в тишайшей Праге под обстрелом. Я читал лекцию в университете, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла, — пишет Медведев. — Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение».

«Мы со студентами забаррикадировались в аудитории. На все это невозмутимо смотрит Пражский Град», — пишет Медведев.

Сообщается, что инцидент произошел на территории философского факультета Карлова университета, расположенного на площади Яна Палаха в Праге.

Эта площадь и соседний с ней район оцеплены.

Полиция призывала местных жителей не подходить к месту происшествия и не выходить на улицу.

Директор галереи «Рудольфинум», которая также выходит на площадь Палаха, рассказал Чешскому телевидению, что своими глазами видел нападавшего.