Подозреваемый задержан неподалеку от клуба, передает Рейтер со ссылкой на городскую полицию. Пока неизвестно, что послужило мотивом нападения. В субботу в Осло должен состояться ежегодный гей-парад.
Общественный вещатель NRK и другие местные СМИ сообщили, что стрельба произошла в "Лондонском пабе" - популярном гей-баре и ночном клубе в центре города."Я видел, как пришел мужчина с сумкой, достал пистолет и начал стрелять", - рассказал журналист NRK Олав Рённеберг новостному веб-сайту телеканала.
"Подтверждена смерть двух человек", - говорится в сообщении полиции Осло. 14 пострадавших доставлены в больницы. Состояние троих раненых оценивается как тяжелое, сообщили журналистам полицейские на месте происшествия. После случившегося над центром Осло кружили вертолеты, сирены машин скорой помощи и полиции сбыли лышны по всему городу.Университетская больница Осло сообщила о переводе в режим повышенной готовности.
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