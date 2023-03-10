Стрельба в церкви Свидетелей Иеговы в Гамбурге: есть жертвы

Полиция подтвердила нападение с огнестрельным оружием в церкви в гамбургском районе Гросс Борстель, но не назвала число жертв. Кроме того, подтверждено, что у всех погибших на теле обнаружены пулевые ранения. События произошли в районе 21.00 по местному времени. Данных о возможных мотивах преступления пока нет.
Полиция сообщила, что в районе ЧП проходит "крупномасштабная разыскная операция", и призвала жителей Гамбурга не выходить на улицы в районе, где произошло преступление, и пользоваться мобильным телефоном лишь в исключительных случаях, чтобы не перегружать сеть.
Позже официальный представитель полиции сообщил, что у правоохранительных органов нет никаких свидетельств того, что нападавший или нападавшие могли скрыться с места преступления. Полиция полагает, что среди погибших может оказаться и сам стрелявший и что преступление было совершено в состоянии амока, то есть слепой немотивированной агрессии.
В пользу этой версии говорит то, что, после того как полицейские прибыли на место происшествия, в здании прозвучал еще один выстрел, а затем на одном из верхних этажей было обнаружено тело "смертельно раненного человека", который и может оказаться преступником. Представитель полиции подчеркнул, что во время операции стражи порядка не произвели ни одного выстрела.
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