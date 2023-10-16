Стрельба в Брюсселе: погибли два человека, стрелявший в бегах

Федеральный прокурор открыл расследование по делу о терроризме.

По данным прокуратуры, предполагаемый злоумышленник все еще находится на свободе, сообщает агентство AFP.

Пресс-секретарь прокуратуры сообщила, что расследование начато, но не уточнила мотивы преступника.

Представитель бельгийской полиции Ван де Кир подтвердил журналистам, что два человека убиты в результате стрельбы недалеко от центра бельгийской столицы, но отказался сообщить дальнейшие подробности.

По данным бельгийской газеты Het Laatste Nieuws, жертвами были шведы.

Сборная Швеции по футболу играет с Бельгией на брюссельском Стадионе короля Бодуэна в отборочном матче Евро-2024, но пока неясно, были ли погибшие шведскими болельщиками, приехавшими в Брюссель на эту игру.

Het Laatste Nieuws сообщила, что стрелявший использовал автоматическую винтовку.