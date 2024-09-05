Стрельба в американской школе: не менее четырех погибших, нападавший задержан

Федеральное бюро расследований выпустило заявление, в котором говорится, что в мае 2023 года ФБР получило анонимную наводку на появившиеся в интернете угрозы устроить стрельбу в школе.

Подросток убил двух 14-летних одноклассников и двух учителей, 39 лет 53 лет, и ранил еще девять человек.

Позже местные власти объявили, что задержан 14-летний ученик этой же школы Колт Грей. Ему будет предъявлено обвинение в убийстве четырех человек, его будут судить как взрослого, а не несовершеннолетнего.

На этот раз также поступали сообщения о том, что стрелок „нейтрализован“, однако полиция штата опровергла эту информацию.

Власти штата заявили, что подозреваемый в нападении задержан, что в подобных случаях бывает редко (обычно стрелок погибает в перестрелке с полицией).

Где и когда это могло случиться, в постах с угрозами не говорилось, но ФБР в течение суток вычислила, кто мог быть автором, и местные полицейские побеседовали с Колтом Греем и его отцом.

Отец, согласно заявлению ФБР, заверил, что у него есть охотничье оружие, но сын бесконтрольного доступа к нему не имеет.

Сам же Колт Грей, которому тогда было 13 лет, уверял, что это не он вывесил в интернете посты с угрозами.

В итоге полицейские предупредили местные школы, что за Греем нужно присматривать, но оснований для ареста или каких-то других действий не нашли.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что власти все еще собирают информацию о произошедшем.