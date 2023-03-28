По данным полиции, инцидент произошел в школе на бульваре Бертон-Хиллз в Нэшвилле. Прибывшие на вызов полицейские вступили в перестрелку, в результате чего стрелявшая была убита.
На пресс-конференции представитель полиции Дон Аарон сообщил, что среди погибших в результате стрельбы - трое детей и трое сотрудников школы. Один полицейский получил ранения.
Нападавшая была вооружена двумя штурмовыми винтовками, также на месте престпления был обнаружен пистолет.
Ранее телеканала NBC сообщал, что трое детей были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, но к моменту прибытия в госпиталь все трое были мертвы.
Личность и мотивы нападавшей неизвестны, имена и возраст жертв также не разглашаются.
Школа в Нэшвилле, где произошел инцидент, является частной христианской школой для учащихся до шестого класса, дети обучаются там примерно до 11-12 лет. Согласно сайту школы, в ней учится около 200 учеников.
Согласно данным Education Week, только в этом году в США произошло 12 инцидентов со стрельбой в школах, в результате которых были погибшие или раненые.
14 февраля 2023 в результате стрельбы в Университете штата Мичиган в США по меньшей мере три человека погибли, пятеро получили ранения. Через некоторое время после нападения стрелок покончил с собой.
17 февраля вооруженный мужчина застрелил свою бывшую жену и еще пятерых человек в небольшом городке Аркабутла в американском штате Миссисипи. Тогда это был 73-й массовой стрельбой с начала года (по данным исследовательской группы "Архив насилия с применением огнестрельного оружия", GVA).
27 мая 2022 года в результате нападения на школу в городе Ювалд в штате Техас погибли 19 учеников и две учительницы.
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