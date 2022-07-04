aA
Власти Чикаго подтвердили на пресс-конференции, что в результате стрельбы на параде по случаю Дня независимости в Хайленд-парке, престижном пригороде Чикаго, шесть человек погибли и более 20 получили ранения разной степени тяжести. На месте преступления была обнаружена брошенная винтовка.
JAV
JAV
© AP / Scanpix

"Правоохранительные органы заняты поиском злоумышленника, вещественное доказательство в виде огнестрельного оруждия обнаружено на месте преступления, - говорится на официальном веб-сайте Хайленд-парка. - Многочисленные сотрудники полиции прибыли на место происшествия и оцепили периметр Хайленд-парка".

Парад был приостановлен буквально через 10 минут после начала, когда раздалось несколько выстрелов.

"Я слышал от 20 до 25 выстрелов, прогремевших один за другим, так что это мог быть и пистолет, и ружье", - заявил изданию Chicago Sun-Times местный житель Майлз Заремски.

"Он начал снова стрелять слева от нас, и одна из женщин упала", - рассказал каналу WGN другой свидетель, по имени Майкл.

По словам городских властей, ситуация продолжает развиваться, поэтому тем, кто пришел на парад, рекомендовано искать укрытие.

В свою очередь мэр Хайленд-парка заявил, что парад отменен, и также предложил собравшимся покинуть опасную зону.

В соцсетях стали появляться фотографии, судя по которым, к месту происшествия направилось много полицейских машин и карет скорой помощи.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com

TOP новостей

Ситуация в Литве: в черной зоне почти все муниципалитеты

Уровень заболеваемости COVID–19 в Литве растет,...

Таможня Литвы: очереди грузовиков на границе с Беларусью растут и из-за санкций ЕС

В последние месяцы длинные очереди грузовиков на...

"Литовские железные дороги" послали российских хакеров туда, куда посылали русский военный корабль

В пятницу вечером на эл. почту компании "Литовские...

„Bayraktar-Vanagas“ – jau Lietuvoje

В Литву доставлен дрон Bayraktar для Украины

Предназначенный для Украины боевой беспилотник Bayraktar...

Актуально для тех, кто не выбрал поставщика электричества: что ждет дальше

Завершился второй этап либерализации рынка...