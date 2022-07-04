"Правоохранительные органы заняты поиском злоумышленника, вещественное доказательство в виде огнестрельного оруждия обнаружено на месте преступления, - говорится на официальном веб-сайте Хайленд-парка. - Многочисленные сотрудники полиции прибыли на место происшествия и оцепили периметр Хайленд-парка".

Парад был приостановлен буквально через 10 минут после начала, когда раздалось несколько выстрелов.

"Я слышал от 20 до 25 выстрелов, прогремевших один за другим, так что это мог быть и пистолет, и ружье", - заявил изданию Chicago Sun-Times местный житель Майлз Заремски.

"Он начал снова стрелять слева от нас, и одна из женщин упала", - рассказал каналу WGN другой свидетель, по имени Майкл.

По словам городских властей, ситуация продолжает развиваться, поэтому тем, кто пришел на парад, рекомендовано искать укрытие.

В свою очередь мэр Хайленд-парка заявил, что парад отменен, и также предложил собравшимся покинуть опасную зону.

В соцсетях стали появляться фотографии, судя по которым, к месту происшествия направилось много полицейских машин и карет скорой помощи.