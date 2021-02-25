Страшный сон: в Италии сотни гробов обрушились в море из-за оползня

По словам мэра деревни, несмотря на то, что в этом районе часто случаются горные обвалы и оползни, последнее событие стало “невообразимой катастрофой”.
Гробы на этом кладбище были замурованы в стену в соответствии со старинной итальянской традицией. После того, как стена дала трещину, рабочие стали снимать ее на видео и запечатлели момент, когда большой участок стены вместе с гробами обрушился вниз в Лигурийское море.
“Такого рода оползень очень трудно предсказать или заранее заметить, — сообщил журналистам мэр деревни Камольи Франческо Оливари. Впрочем, по его словам, местные рабочие еще несколько дней назад заметили трещины в скале и сообщили об этом властям.
#Camogli. Il video del #crollo del #cimitero da parte di alcuni operai che si erano messi in sicurezza poco prima che il fronte collassasse. pic.twitter.com/eFxCeEPWxb— Babboleo News (@BabboleoNews) February 22, 2021
“Мы огородили этот участок, потому что в последние дни там раздавались странные скрежещущие звуки”, — добавил советник мэра Тино Ревелло.
Несмотря на усилия водолазов из пожарной бригады и службы береговой охраны, им удалось извлечь из воды лишь около 10 из примерно 200 гробов, обрушившихся в море.
Как сообщил представитель местной Службы гражданской обороны Джакомо Джампедроне, спасатели перекрыли участок воды в том месте, где произошел оползень, чтобы не дать гробам уплыть в открытое море.
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