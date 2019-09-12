"Страшно". Как выживают под обстрелами жители Сумщины

Другая жительница временного приюта пенсионерка Валентина планирует ехать к сыну, который живет и работает в Сумах. Женщина рассказывает, что им придется тесниться в одной комнате в общежитии, но найти другого жилья ей не удалось. Валентина мечтает вернуться домой, в Великую Писаревку. "Я бы полетела на крыльях. Я живу здесь, а душа моя - там, -говорит пенсионерка. - Но дети меня не пускают. Света нет, газа нет. Возможно, будет второе наступление - этого тоже никто не исключает".