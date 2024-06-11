Страны восточного фланга НАТО встревожены гибридной активностью России на их территории

"Мы ожидаем, что решения, принятые на саммите в Вашингтоне, будут способствовать полной оперативной совместимости Украины с НАТО и построят ощутимый мост для ее членства в НАТО, – заявили три президента. – На пути к саммиту в Вашингтоне мы вместе с союзниками намерены согласовать существенный пакет мер поддержки, включая всеобъемлющую роль НАТО в поддержке неотъемлемого права Украины на самооборону и обязательство обеспечить устойчивую долгосрочную финансовую поддержку".