Страны "семерки" призвали Россию вернуть Запорожскую АЭС Украине

Группа семи ведущих индустриальных стран Запада ("большая семерка" - G7) настоятельно призвала Россию вывести войска с территории Запорожской АЭС. "Именно продолжающийся контроль России над этой АЭС создает угрозу для региона", - указывается в совместном заявлении глав МИД стран "семерки" и представителей Европейской внешнеполитической службы, обнародованном в среду, 10 августа.

Страны G7 выразили "глубочайшую обеспокоенность серьезной угрозой, исходящей от действий России в отношении атомных объектов, и предупредила о риске атомной аварии или инцидента, последствия которых будут ощущаться и за пределами Украины". Министры поддержали усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по усилению ядерной безопасности в Украине.

Поддержка усилий МАГАТЭ

Они призвали направить на Запорожскую АЭС экспертов, чтобы "развеять опасения по поводу ядерной безопасности", подчеркнув необходимость "уважения суверенитета Украины над ее собственной территорией и инфраструктурой". По мнению министров G7, эксперты должны получить свободный доступ ко всем атомным объектам в Украине и иметь возможность напрямую и беспрепятственно сотрудничать с украинским персоналом на этих объектах.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси только на днях выразил обеспокоенность ситуацией на захваченной российскими войсками Запорожской АЭС, отметив, что на этой станции "тем или иным образом нарушаются все принципы безопасности".

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Европе - находится под контролем российских войск с начала марта. С тех пор МАГАТЭ безуспешно пытается получить доступ на этот объект. Россия и Украина обвиняют друг друга в нанесении ударов по АЭС. Украинский "Энергоатом" заявляет, что Россия намерена подключить Запорожскую АЭС к сетям в аннексированном Крыму и с этой целью повреждает линии электропередач, связывающие станцию с Украиной.