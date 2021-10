Они уведомили исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о намерении официально обратиться к РФ с этой просьбой в соответствии со статьей IX Конвенции о запрещении химического оружия, сообщила делегация Великобритании в ОЗХО в Twitter во вторник, 5 октября.

Today, 45 States Parties, including 🇬🇧, have informed the #OPCW Executive Council that they will formally put questions to Russia about the poisoning of @Navalny, under Article IX of the Convention. Russia has 10 days to answer. Details will appear here: https://t.co/hfvYMeEVwP pic.twitter.com/rhY3rk3HX5