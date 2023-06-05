Саудовская Аравия объявила, что в июле дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн б/с, сообщает госагентство королевства SPA.
Россия также продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до конца декабря 2024 года, заявил в интервью ТАСС вице-премьер России Александр Новак. "В последнее время у нас перевыполняется соглашение, потому что есть ряд стран, которые не выбирают свои квоты", - заявил Новак, выразив уверенность, что договоренность о добровольном сокращении добычи будет выполняться и впредь.
Мировые рынки фиксируют падение спроса и цены на нефть. Фьючерс на нефть марки Brent стоила в июне 2022 около 120 долларов за баррель, тогда как в июне 2023 года - около 76 долларов.
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