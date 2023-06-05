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Страны ОПЕК+, в которые входят 13 стран организации экспортеров нефти ОПЕК и 10 стран-партнеров, включая Россию, договорились снизить уровень добычи нефти на 2024 год, сообщает в воскресенье, 4 июня, агентство dpa. Страны договорились добывать в 2024 году 40,46 миллиона баррелей в сутки, что на 1,393 млн б/с меньше цифры, зафиксированной предыдущими договоренностями.
Permo baseine pumpuojama nafta
Permo baseine pumpuojama nafta
© Vida Press

Саудовская Аравия объявила, что в июле дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн б/с, сообщает госагентство королевства SPA.

Россия также продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до конца декабря 2024 года, заявил в интервью ТАСС вице-премьер России Александр Новак. "В последнее время у нас перевыполняется соглашение, потому что есть ряд стран, которые не выбирают свои квоты", - заявил Новак, выразив уверенность, что договоренность о добровольном сокращении добычи будет выполняться и впредь.

Мировые рынки фиксируют падение спроса и цены на нефть. Фьючерс на нефть марки Brent стоила в июне 2022 около 120 долларов за баррель, тогда как в июне 2023 года - около 76 долларов.

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Deutsche Welle
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