Среди участников Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) обсуждается идея об исключении России из нефтяной сделки, пишет в среду, 1 июня, американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в ОПЕК.
Как уточняется в опубликованном материале, в ОПЕК считают, что западные санкции в отношении Москвы, введенные после начала вторжения в Украину, и частичное европейское эмбарго на российские нефтепоставки могут подорвать возможность РФ добывать больше нефти. Прогнозируется уменьшение нефтедобычи в России на 8 процентов к концу 2022 года.
Возможное перераспределение квот на нефтедобычу
В этом случае расторжение сделки и освобождение России от ее обязательств по добыче "черного золота" могут открыть возможности для перераспределения квот и значительного наращивания объемов добываемой нефти для Саудовской Аравии, ОАЭ и других входящих в ОПЕК стран. США и европейские страны настаивают на том, чтобы это было сделано, так как после начала войны России с Украиной цены на нефть взлетели выше 100 долларов за баррель, пишет WSJ.
В 2020 году 13 государств - членов ОПЕК и 10 государств-партнеров (ОПЕК+), включая Россию, заключили сделку о контроле за объемами добычи нефти, условия которой впоследствии пересматривались и уточнялись. Пока не ясно, согласится ли Москва на выход из сделки, однако некоторые страны, конкурирующие с Россией, уже готовятся увеличить добычу. На сегодняшний день Россия является одним из трех крупнейших производителей нефти в мире.
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