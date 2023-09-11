Страны НАТО планируют провести крупнейшие военные учения со времен холодной войны

 
bbcrussian.com
ФОТО: Zuma Press / Scanpix
НАТО готовится провести крупнейшие совместные учения со времен холодной войны в следующем году, пишет газета Financial Times.

Учения «Стойкий защитник» пройдут в весной 2024 года в Германии, Польше и странах Балтии. Это часть новой стратегии обучения войск НАТО, которая предполагает, что военный альянс будет проводить крупные учения дважды в год.

Учения будут включать от 500 до 700 воздушных боевых вылетов и маневры более 50 кораблей. Более 40 000 военнослужащих будут отрабатывать сценарий отражения российской агрессии против одного из членов альянса. Смоделированный для учений противник создан по образцу коалиции во главе с Россией, пишет FT. Кроме того, в ходе учений будут использоваться реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск.

Швеция, чья заявка на вступление в НАТО еще не ратифицирована Турцией и Венгрией, также примет участие в «Стойком защитнике». По словам представителей НАТО, учения среди прочего должны показать Москве, что альянс готов к борьбе, пишет FT.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
bbcrussian.com
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии