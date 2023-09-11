Страны НАТО планируют провести крупнейшие военные учения со времен холодной войны

Учения «Стойкий защитник» пройдут в весной 2024 года в Германии , Польше и странах Балтии . Это часть новой стратегии обучения войск НАТО, которая предполагает, что военный альянс будет проводить крупные учения дважды в год.

Учения будут включать от 500 до 700 воздушных боевых вылетов и маневры более 50 кораблей. Более 40 000 военнослужащих будут отрабатывать сценарий отражения российской агрессии против одного из членов альянса. Смоделированный для учений противник создан по образцу коалиции во главе с Россией, пишет FT. Кроме того, в ходе учений будут использоваться реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск.