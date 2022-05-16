Страны НАТО не ослабят военную поддержку Украины

По словам Бербок, министры "очень детально и открыто" проанализировали развитие событий в войне России против Украины, а также обсудили, что могут сделать "в дальнейшие недели и месяцы", чтобы помочь людям в Украине.

"Мы едины в том, что не имеем права ослаблять - и не будем ослаблять - наши национальные усилия - прежде всего в военной поддержке", - подчеркнула глава МИД ФРГ. "Мы все осознаем, что эта война не закончится так быстро", - добавила она.

В свою очередь генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг указал, что война России против Украины идет не так, как планировали в Москве: "Им не удалось взять Киев, они отступают из районов вокруг Харькова, их главное наступление в Донбассе застопорилось". По мнению Столтенберга, президенту России Владимиру Путину не удалось достичь своих "стратегических целей": не получилось победить Украину, НАТО "сильнее, чем когда-либо", а Европа и Северная Америка едины.

"Украина может выиграть эту войну. Украинцы храбро защищают свою страну", - добавил генсек альянса. Он пообещал, что страны НАТО "продолжат усиливать военную поддержку Украины".

Отвечая на вопрос о возможности диалога с Россией, министр иностранных дел Германии подчеркнула, что "диалог должен быть всегда". "Но мы все жестким образом выяснили, что последняя форма диалога, которая у нас была, а именно ОБСЕ, - была взорвана российской стороной", - указала Бербок.

Она напомнила о всех попытках переговоров, в частности в "нормандском формате" и в Минске, а также о стараниях президентов США, Франции, Турции и канцлера Германии вести диалог с Россией. Но Москва отвергла их, "и потому у нас не осталось другого выбора, как дать понять, что мы не только всецело поддерживаем Украину, ведь мы ее и раньше поддерживали, но также предоставляем Украине военную помощь, чтобы она могла защищать себя", добавила Бербок. Она обвинила РФ в одностороннем отказе от исполнения Основополагающего акта Россия - НАТО.