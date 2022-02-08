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В рамках усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе Германия отправит еще 350 солдат в Литву, а Великобритания столько же — в Польшу.
Страны НАТО наращивают военное присутствие в Восточной Европе. В Литву прибудут военные из Германии
© AFP / Scanpix

Германия на фоне обострения конфликта вокруг Украины откомандирует еще 350 солдат и офицеров для численного усиления контингента НАТО в Литве.

"Тем самым мы увеличиваем наш вклад на восточном фланге", — заявила журналистам в понедельник, 7 февраля, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, отметив, что бундестаг уведомлен об этом решении.

По ее словам, из перебрасываемых на восток Европы военнослужащих бундесвера 250 служат в сухопутных войсках, а оставшиеся 100 — в других родах войск. В настоящее время в Литве, являющейся членом НАТО с 2004 года, дислоцирована примерно половина из всего натовского контингента, насчитывающего 1200 солдат и офицеров.

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В тот же день Лондон объявил, что отрядит еще 350 солдат и офицеров на восточную границу Польши, где уже находятся 100 британских военнослужащих. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что усиление присутствия британских войск на границе посылает "сильный сигнал, что Великобритания и Польша стоят плечом к плечу".

В конце января британский премьер Борис Джонсон объявил, что планирует удвоить число британских солдат в Восточной Европе. Перед этим о намерении вскоре отправить войска в Восточную Европу заявил президент США Джо Байден. Первая группа из 2000 американских военнослужащих прибыла в Германию и Польшу 4 февраля.

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Deutsche Welle
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