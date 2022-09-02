Страны G7 введут потолок цен на российскую нефть

"Ограничение цен специально разработано для снижения доходов России и ее способности финансировать свою агрессивную войну, уменьшая при этом влияние российской войны на мировые цены на энергоносители, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода, и позволяя поставщикам услуг продолжать вести бизнес, связанный с российской морской нефтью и нефтепродуктами, только при их реализации по цене не выше установленного предела", — говорится в заявлении.
Детали запрета еще будут прорабатываться, пока что достигнуто лишь политическое соглашение. Ценовые ограничения установят при участии "широкой коалиции стран", конкретный уровень рассчитают на основании "ряда технических показателей" и объявят публично.
Сегодня же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала установить ценовой потолок для покупки трубопроводного газа из России. Экс-президент и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил ЕС ответными мерами вплоть до полной остановки поставок.
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