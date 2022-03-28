Страны G7 отказываются платить за энергоресурсы в рублях

"Все министры G7 были едины, что это является односторонним и очевидным нарушением контрактов", - сказал Роберт Хабек, министр экономики Германии, которая выступает председателем G7.

По словам Хабека, само требование России показало, что Путина "прижали к стене".

"Оплата в рублях неприемлема и… мы призываем заинтересованные компании не выполнять требование Путина", - добавил он.

В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, каковы будут действия Москвы в случае отказа Европы платить в рублях, заявил: "Будем решать вопросы по мере их поступления. То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно".

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в "недружественные страны" переводится в рубли. Список таких стран был радикально расширен в марте в ответ на санкции, последовавшие за российским вторжением в Украину. Мера может затронуть около 50 стран.