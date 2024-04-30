Страны G7 достигли соглашения по отказу от угля к 2035 году

В то же время Италия, которая в этом году председательствует в G7, намерена отключить все свои угольные электростанции, кроме тех, что находятся на острове Сардиния, уже к 2025 году. Германия, где 26 процентов электричества пока приходится на долю угольных электростанций, планировала полностью отказаться от угля к 2038 году.