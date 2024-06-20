Страны Евросоюза согласовали новый пакет санкций против РФ

Страны Евросоюз а после задержек, вызванных позицией Германии, согласовали новый пакет санкций против России из-за ее войны против Украины, сообщил Совет ЕС в четверг, 20 июня, в Брюсселе. Принятые меры призваны в первую очередь исключить обход уже действующих ограничений в отношении РФ , в результате которого российская военная промышленность по-прежнему имеет возможность получать западные технологии для производства вооружений для продолжения войны против Украины.

Впервые предусмотрено и ужесточений санкций ЕС против многомиллиардных сделок с российским сжиженным природным газом (СПГ). По словам дипломатов, планируется в числе прочего закрыть такие порты, как бельгийский Зебрюгге, для транспортировки российского СПГ в третьи страны. Это делается в надежде на то, что Россия из-за нехватки транспортных мощностей будет продавать меньше сжиженного газа и, следовательно, получать меньше денег для финансирования войны против Украины.