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Решение о совместных закупках может быть принято на саммите ЕС в конце текущей недели. Брюссель стремится как можно скорее устранить зависимость от газового импорта из России.
Страны Евросоюза планируют совместно закупать газ
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Государства Европейского Союза и Еврокомиссия намерены в будущем совместно закупать природный газ, в том числе сжиженный (СПГ), и водород для заполнения газовых хранилищ ЕС. Ожидается, что решение об этом лидеры стран Евросоюза примут на саммите в конце текущей недели, передает агентство dpa во вторник, 22 марта. "В преддверии следующей зимы государства-члены и Еврокомиссия немедленно начнут работу над совместными закупками газа, СПГ и водорода", - говорится в проекте декларации саммита, который имеется в распоряжении агентства.

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Уже в прошлом году Еврокомиссия в связи с подорожанием энергоносителей предлагала государствам ЕС добровольно закупать газ совместно - в частности, чтобы улучшить свои позиции на переговорах. Вторжение России в Украину привело к еще большему скачку цен на газ.

На Россию приходится около 40 процентов газовых закупок Евросоюза, поэтому сейчас Брюссель хочет как можно скорее стать независимым от импорта газа из России. В поиске новых партнеров министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) посетил Катар и Объединенные Арабские Эмираты, где обсуждал сотрудничество в области энергетики.

Ожидается, что 23 марта Еврокомиссия предложит конкретные требования по заполнению газовых хранилищ в ЕС: ежегодно к ноябрю они должны будут заполняться на 90 процентов. В настоящее время европейские хранилища газа заполнены в среднем лишь на 26 процентов.

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