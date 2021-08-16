Страны эвакуируют своих граждан. Как мир отреагировал на победу "Талибана" в Афганистане

Американские власти эвакуируют дипломатов из Кабула — как и многие другие страны; Россия же объявила, что не будет вывозить сотрудников посольства и намерена сотрудничать с переходным правительством, хотя официально ”Талибан” признан в РФ террористической организацией.

Афганистан



По данным российского посольства в Кабуле, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из президентского дворца.

Ранее бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что остается в стране вместе со своей семьей. Он также призвал к мирному урегулированию конфликта. ”Уважаемые жители Кабула! Я намерен остаться с вами здесь, вместе с моей семьей, моими дочерьми, моими детьми. И я надеюсь, что вопросы нашей страны и нашей столицы будут решены мирным путем и путем переговоров”, — написал он в фейсбуке. ”Мы прилагаем усилия к тому, чтобы решить афганскую проблему [путем переговоров] с лидерами „Талибана” мирным путем, на основе братства и патриотизма”, — добавил он.

Министр обороны Афганистана генерал Бисмилла Мохаммади пытался убедить жителей Кабула, что они в безопасности: ”Я заверяю всех вас, что безопасность Кабула обеспечена”, — сказал Мохаммади в воскресном выступлении. ”Международные силы готовы сотрудничать с афганскими силами безопасности и обороны”, — добавил он.

США



Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что наступление талибов произошло ”быстрее, чем мы ожидали”. Однако, по его мнению, вывод войск США из Афганистана был оправдан: ”Идея о том, что статус-кво можно было сохранить, оставив там наши силы, просто неверна”, — сказал Блинкен корреспонденту CNN, добавив, что главная цель США теперь — благополучно вывести всех американцев из страны. ”Мы ни о чем не просили талибов [для эвакуации]. Мы сказали талибам, что, если они будут вмешиваться в этот процесс, с нашей стороны будет быстрый и решительный ответ”.

Ранее специальный представитель президента США по Афганистану Залмай Халилзад потребовал, чтобы боевики ”Талибана” не входили в Кабул до тех пор, пока не будут эвакуированы граждане США, сообщает CNN со ссылкой на источник. Вывезти всех сотрудников своего посольства Штаты планируют к утру вторника, 17 августа.

Пакистан



МИД Пакистана 15 августа выступил с обращением, в котором говорится, что страна ”внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане”. ”Мы надеемся, что все стороны в Афганистане будут работать вместе, чтобы разрешить этот внутриполитический кризис”, — сказал пресс-секретарь МИД Пакистана Захид Хафиз Чаудри. ”Посольство Пакистана в Кабуле оказывает необходимую помощь пакистанцам, афганским гражданам, дипломатическому и международному сообществу в консульской работе и координации полетов Pakistan International Airlines”, — сказано в сообщении.

В соцсетях представители правительства Пакистана при этом явно не скрывают радости по поводу смены власти в Афганистане.

Германия



Германия перевезла свое посольство в Кабуле в аэропорт имени Хамида Карзая — и примет срочные меры по эвакуации своего персонала, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в твиттере. ”Персонал посольства уже прибыл [в аэропорт] туда и настраивается на работу”.

”Сегодня днем ​​я созвал собрание сотрудников службы безопасности федерального правительства Германии, чтобы принять срочные меры для обеспечения безопасности и выхода рабочих и других людей, которым угрожает опасность, из Афганистана”, — добавил он.

Великобритания



Великобритания поможет своим гражданам покинуть Афганистан, сообщило министерство внутренних дел Великобритании. Согласно сообщению, уже удалось перевезти более 3300 афганских сотрудников и членов их семей.

Кроме того, с каникул экстренно вернется британский парламент — для обсуждения ситуации в Афганистане, заявил в воскресенье CNN лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг.

Канада



Канада приостановила работу посольства в Кабуле по соображениям безопасности. Министры иностранных дел, иммиграции и обороны заявили, что безопасность канадского персонала является главным приоритетом, добавив, что сотрудники ”благополучно возвращаются в Канаду”.

”Мы убиты горем из-за ситуации, в которой сегодня находится афганский народ”, — сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. ”Это особенно важно, учитывая жертвы канадцев, которые верили и продолжают верить в будущее Афганистана. Мы продолжим работать с союзниками и международным сообществом, чтобы эти усилия не были напрасными”.

Франция



Власти Франции решили переместить посольство страны в аэропорт Кабула. ”Франция намерена делать все возможное, чтобы продолжать защищать деятелей афганского гражданского общества, правозащитников, художников и журналистов, которые находятся под угрозой. В настоящее время делается все возможное, чтобы сохранить возможность выдачи виз из аэропорта Кабула. Франция солидарна со всеми, кто защищает свободу”, — сказано в сообщении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.



Россия



По сообщению МИД РФ, Россия не планирует эвакуировать дипломатов из Кабула. Российское посольство продолжит работать в прежнем режиме, так как представители ”Талибана” гарантировали им безопасность, как и дипломатическим миссиям других стран, отметили в МИД. Также в посольстве России в Кабуле заявили, что обстановка в городе напряженная, но угрозы дипмиссии нет. Позже ТАСС сообщило со ссылкой на посольство РФ в Кабуле, что Россия готова сотрудничать с переходным правительством Афганистана.

Президент России Владимир Путин экстренно созвонился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, чтобы ”обстоятельно” обсудить развитие ситуации в Афганистане, говорится на сайте Кремля.

Москва пока не признает талибов в качестве законных властей Афганистана. ”Всему свое время”, — заявили в российском МИДе.

Ватикан



В Ватикане папа римский Франциск призвал к ”диалогу” для разрешения конфликта во время своей воскресной молитвы . ”Я присоединяюсь к единодушной озабоченности ситуацией в Афганистане, прошу вас помолиться вместе со мной богу мира, чтобы прекратился шум оружия и чтобы решения были найдены за столом переговоров”, — сказал Франциск. ”Только так пострадавшее население этой страны — пожилые мужчины, женщины и дети — смогут вернуться в свои дома, жить в мире и безопасности при полном взаимном уважении”.

