Представители стран Евросоюза и Европарламента договорились о новых правилах относительно дорожных сборов внутри ЕС. Как сообщает пресс-служба Совета ЕС в среду, 16 июня, изменения, в частности, призваны содействовать достижению целей Парижского соглашения по климату, предполагающих снижение вредных выбросов в атмосферу.

Автобусы могут освободить от уплаты дорожного сбора

Согласно договоренностям, страны ЕС смогут вводить комбинированные системы взимания дорожных сборов, основанные как на времени, которое транспортное средство проводит в пути, так и на его протяженности. Кроме того, могут быть предусмотрены разные размеры сборов для различных видов транспорта, а некоторые из них (например, автобусы) могут быть освобождены от уплаты.

Изменения вступят в силу после одобрения Комитетом постоянных представителей 27 стран ЕС (COREPER), а затем - Советом ЕС (главы профильных министерств). У европейских стран будет два года, чтобы разработать соответствующие правила на национальном уровне.

Еврокомиссия впервые представила изменения Директивы о "евровиньетках" в мае 2017 года. Введение дорожных сборов является для стран-членов ЕС добровольным.