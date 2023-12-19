Страны ЕС могут разрешить въезд граждан стран Евросоюза на машинах с российскими номерами

"Чтобы облегчить въезд граждан ЕС, проживающих в России, государства-члены могут разрешить въезд их автомобилей при условии, что машины не предназначены для продажи и эксплуатируются исключительно для личного пользования", – говорится в сообщении совета ЕС.
Орган также решил ввести некоторые исключения из ограничений на ввоз предметов личного пользования из России – на предметы личной гигиены и одежду, которая находится в багаже или на человеке.
Въезд автомобилей на российских номерах на свою территорию запретили Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Польша, Болгария.
Novosti.err.ee
Оставить комментарий Читать комментарии