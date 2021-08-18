Страны "большой семерки" проведут виртуальный саммит G7 по Афганистану

После захвата власти в Кабуле боевиками исламского радикального движения "Талибан" страны "большой семерки" намерены провести виртуальный саммит для обсуждения дальнейших действий. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на предстоящей неделе созовут саммит "для обсуждения совместной стратегии и дальнейших шагов", - сообщил Белый дом в Вашингтоне вечером во вторник, 17 августа, после телефонного разговора лидеров двух стран.

Байден и Джонсон обсудили "необходимость продолжения согласованных действий между союзниками и демократическими партнерами касательно будущей политики в отношении Афганистана", отмечается в сообщении. В числе прочего речь идет о дополнительной гуманитарной помощи, оказании содействия беженцам и другим афганцам, находящимся под угрозой.

Обещания талибов на пресс-конференции в Кабуле

Ранее талибы провели пресс-конференцию в Кабуле, где объявили о прекращении войны и всеобщей амнистии. Пресс-секретарь "Талибана" Забиулла Муджахид также заявил, что женщины в Афганистане могут продолжать работать, если их трудовая деятельность соответствует "принципам ислама".

По словам Муджахида, в Афганистане в скором времени будет сформировано новое правительство. Он не привел каких-либо подробностей, сказав лишь, что "Талибан" будет "контактировать со всеми сторонами". Накануне в Афганистан вернулся сооснователь "Талибана" и один из его руководителей мулла Абдул Гани Барадар.

США сдержанно отреагировали на обещания исламистов. "Если талибы говорят, что они будут уважать права своих граждан, мы будем следить за тем, чтобы они держали свое слово и воплощали его в жизнь", - сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.