Страны Балтии построят оборонительные сооружения на границах с Россией и Беларусью

 
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Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

Литва, Латвия и Эстония построят в ближайшие годы фортификационные оборонительные сооружения для сдерживания и, при необходимости, защиты от военных угроз. Соответствующее соглашение подписали министры обороны стран Балтии.

"Этой инициативой мы стремимся создать эффективный комплекс мер укрепленной защиты во всех трех странах Балтии, которые входят в число наиболее уязвимых перед угрозой со стороны России, позволяющий эффективно прервать и остановить возможное продвижение противника через границу. Этот проект имеет особое значение в трехстороннем контексте стран Балтии в создании общего фортификационного барьера. После подписания соглашения мы будем стремиться к скоординированной реализации этой идеи на практике”, - сказал министр обороны Литвы А. Анушаускас, передает пресс-служба литовского Минобороны.

Концепция оборонительных сооружений основана на решениях, принятых на Мадридском саммите НАТО, в котором подчеркивалось, что союзники должны быть готовы защитить территорию с первого метра и должны быть разработаны новые региональные планы обороны, сообщили в эстонском Минобороны.

“Элементы местности поддерживают деятельность обороняющихся подразделений в базовых точках, чтобы в случае необходимости остановить войска агрессора. Элементы размещаются на ландшафте с учетом результатов анализа намерений противника, вооружения и плана обороны”, - отметили там.

В ведомстве также подчеркнули, что в мирное время на границе Эстонии не размещают взрывчатку, не перерезают провода и не осуществляют другие препятствия. Вместо этого создается сеть бункеров, пунктов поддержки и линий распределения. Процесс строительства осуществляется в сотрудничестве с местными сообществами и с согласия землевладельцев.

Министры также подписали соглашение о намерениях насчет реактивной системы залпового огня HIMARS. Его цель - создание основы для совместного использования систем как в мирное, так и в военное время.

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