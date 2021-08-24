Страна.ua: "угнанный" украинский самолет в Кабуле зафрахтовали богатые беженцы из Афганистана

«На борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями», — говорится в телеграм-канале издания.
В посте также утверждается, что большая часть беженцев, которых сейчас вывозят украинскими самолетами из Кабула, также покупают себе места на борту за большие деньги.
Утром 24 августа замглавы МИД Украины Евгений Енин рассказал «Общественному радио», что накануне неизвестные люди угнали украинский самолет из аэропорта Кабула. Позже спикер МИД Украины Олег Николенко заявил «Интерфаксу», что информация об угоне не соответствует действительности. По его словам, все самолеты, которые Киев привлек для эвакуации из Афганистана, «безопасно вернулись в Украину».
Ранее сайт «Страны.ua» был заблокирован в Украине по решению Совета национальной безопасности и обороны страны.
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