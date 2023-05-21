Стороны конфликта в Судане подписали новое соглашение о прекращении огня сроком на семь дней, говорится в совместном заявлении США и Саудовской Аравии, распространенном поздно вечером в субботу, 20 мая. Соглашение должно вступить в силу в понедельник, 22 мая, в 21:45 по местному времени.
При этом ранее стороны уже договаривались о режиме прекращения огня, но не соблюдали его, отмечается в заявлении США и Саудовской Аравии. "В отличие от предыдущих соглашений, договоренность, достигнутая в Джидде (город в Саудовской Аравии - Ред.), будет поддерживаться механизмом мониторинга, осуществляемым США, Саудовской Аравией и международным сообществом", - говорится в сообщении.
Бои в Судане идут с 15 апреля
О том, что новые переговоры между сторонами конфликта могут пройти в Саудовской Аравии, стало известно в начале мая. Боевые действия между армией Судана и Силами быстрого реагирования (RSF) продолжаются уже шестую неделю. По данным ООН, около 250 000 человек бежали из страны и более 840 000 стали внутренне перемещенными лицами. Жертвами вооруженных столкновений стали сотни мирных жителей, ранены тысячи.
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