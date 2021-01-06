Перед зданием Конгресса США, в котором проходят дебаты по результатам президентских выборов, начались беспорядки. В среду, 6 января, после речи действующего президента США Дональда Трампа на митинге в Вашингтоне его сторонники прорвались к Капитолию через заграждения и вступили в столкновения с полицией. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.

После прорыва полицейских кордонов в Конгрессе приостановлено обсуждение итогов выборов. Из-за беспорядков в Вашингтоне введен комендантский час, до 6:00 часов (14 часов мск) 7 января на улицам разрешено находится лишь тем, кто имеет специальное разрешение.

Конгрессмены эвакуированы

По данным американских СМИ, демонстрантам удалось проникнуть в здание Конгресса, в связи с чем полиция рассматривает возможность эвакуации оттуда вице-президента США Майкла Пенса. Как сообщает телеканал MSNBC, конгрессмены были эвакуированы и находятся в безопасных местах. Будущий вице-президент США Камала Харрис также находится в безопасности, заявил один из ее сотрудников.

Находящиеся на месте событий журналисты сообщают, что демонстрантам удалось проникнуть в зал заседаний Сената. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и власти Вашингтона призвали вмешаться в ситуацию Национальную гвардию. Рядом с двумя близлежащими зданиями найдены подозрительные пакеты, после этого было решено эвакуировать находившихся в них людей.

Трамп призвал своих сторонников к мирным действиям

Дональд Трамп призвал в Twitter поддержать полицию перед Капитолием и действовать мирно.

В обеих палатах Конгресса США в этот день проходили дебаты по результатам прошедших в конце 2020 года президентских выборов. По их итогам должно было состояться официальное подтверждение итогов выборов и избрание Джо Байдена 46-м президентом Соединенных Штатов. Здание Капитолия было обнесено полицейскими ограждениями.