Сторонник ИГ осужден в Германии за убийство пятилетней девочки

В 2015 году во время сильной жары Таха А.-Ж. посадил порабощенную пятилетнюю девочку на цепь и оставил ее под палящим солнцем. В результате ребенок скончался от жары. Ранее он неоднократно подвергал унижениям и издевательствам девочку и ее мать, которой также приходилось жить в качестве рабыни в доме обвиняемого, говорилось в обвинительном заключении Федеральной прокуратуры.

Бывшая жена обвиняемого приговорена к 10 годам



Обвиняемый Таха А.-Ж. действовал вместе со своей бывшей женой, немкой по происхождению Дженнифер В., которая в конце октября была приговорена высшим земельным судом в Мюнхене к десяти годам лишения свободы за ее участие в убийстве ребенка. Однако данный вердикт еще не окончательный.

Погибшая девочка, как и ее мать, принадлежала к религиозному меньшинству езидов, которых ИГ подвергало истреблению во время своего правления в Ираке. Матери удалось выжить. В судебном процессе против Тахи А.-Ж. она выступала в качестве соистцицы. Суд назначил женщине денежную компенсацию за пережитые боль и страдания в размере 50 000 евро. Приговор в основном соответствовал обвинительному заключению. Защита ходатайство не подавала.