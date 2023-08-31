31 августа 2023 г. 12:12

Столтенберг заявил об успешном ходе контрнаступления ВСУ

 
Deutsche Welle
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN положительно отозвался о контрнаступлении украинской армии.

"Украинцы постепенно завоевывают позиции, они оттесняют россиян и могут прорваться через некоторые из этих хорошо укрепленных территорий, несмотря на минные поля", - заявил он.

По словам Столтенберга, украинцы в ходе тяжелых боев "добиваются успехов, которые набирают обороты".

Глава североатлантического альянса не согласился с оценками некоторых западных военных и экспертов, критикующих медленные темпы продвижения ВСУ.

"Украинцы снова превзошли ожидания. Нельзя забывать, что все началось в прошлом году с полномасштабного российского вторжения в Украину. Тогда эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель.

Но украинцы освободили север, восток - Харьковскую область, территорию на юге - Херсон. И теперь они достигают еще больших успехов", - сказал Столтенберг.

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