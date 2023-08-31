Столтенберг заявил об успешном ходе контрнаступления ВСУ

"Украинцы постепенно завоевывают позиции, они оттесняют россиян и могут прорваться через некоторые из этих хорошо укрепленных территорий, несмотря на минные поля", - заявил он.

По словам Столтенберга, украинцы в ходе тяжелых боев "добиваются успехов, которые набирают обороты".

Глава североатлантического альянса не согласился с оценками некоторых западных военных и экспертов, критикующих медленные темпы продвижения ВСУ.

"Украинцы снова превзошли ожидания. Нельзя забывать, что все началось в прошлом году с полномасштабного российского вторжения в Украину. Тогда эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель.