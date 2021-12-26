По его словам, Столтенберг находится в контакте с Россией по данному вопросу. Комментарий Москвы относительно возможных временных рамок пока не поступил.

В Брюсселе 12-13 января пройдет встреча Военного комитета (ВК) НАТО на уровне начальников штабов обороны государств - членов альянса. Комитет является основным источником военных рекомендаций для Североатлантического совета. ВК отвечает за перевод политических указаний в военное русло, а также за рекомендации по мерам, которые считаются необходимыми для обороны территории союзников.

Захарова: C форматом, модальностями и сроками предстоит определиться



Представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 24 декабря говорила, что Москва получила предложение Североатлантического альянса провести заседание СНР на уровне послов в январе и рассматривает его. "Мы подтверждаем готовность прямого диалога с НАТО по российскому проекту о договоренностях о гарантии безопасности России", - отметила она.

По словам Захаровой, с форматом, модальностями и сроками возможной встречи предстоит еще определиться. "Но мы, как я уже сказала, к диалогу открыты", - резюмировала она.

Переговоры на уровне Совета не проводились с июля 2019 года



Столтенберг 21 декабря говорил, что для обсуждения напряженной ситуации на границе Украины с Россией хотел бы созвать в начале следующего года заседание СНР. До этого переговоры в данном формате проходили в июле 2019 года. С тех пор все попытки назначить новую дату проваливались, в частности, поскольку в Кремле отказывались на уровне совета обсуждать ситуацию на востоке Украины, отмечали эксперты.



Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО



В середине декабря Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО и предложила альянсу отказаться от ведения военных действий в странах, соседствующих с Россией. Соответствующие положения МИД включил в проекты договоров о безопасности, которые были направлены в Вашингтон и странам-членам НАТО. США заявили, что диалог с Москвой по гарантиям безопасности возможен лишь в условиях деэскалации у границ Украины и в координации с европейскими союзниками и партнерами.

