Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности псевдомира в Украине. "Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но чтобы мир мог быть прочным, он должен быть справедливым", - заявил Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 18 июня.

Глава Североатлантического альянса подчеркнул, что мирное урегулирование не может быть достигнуто путем замораживания конфликта и согласия заключить сделку, которую навязывает Россия. Только Украина может определить условия, которые являются для нее приемлемыми, подчеркнул он в интервью немецкой газете. По словам Йенса Столтенберга, успехи ВСУ на фронте укрепят переговорные позиции Киева. "Чем больше оккупированных территорий сможет освободить Украина, тем лучше будут у нее карты за столом переговоров для достижения справедливого и прочного мира", - пояснил он.

Перспективы членства Украины в НАТО

Кроме того, Столтенберг прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО. По его словам, будущее Украины связано с Североатлантическим альянсом, но в данный момент важнее всего, чтобы она самоутвердилась как суверенное и независимое государство, иначе не будет возможности дискутировать о членстве. "Мы должны гарантировать существование надежных договоренностей о безопасности Украины после окончания этой войны, чтобы Россия не могла перевооружиться и вновь атаковать и чтобы цикл российской агрессии был прерван", - заявил он.

Йенс Столтенберг также сообщил, что июльском саммите НАТО в Вильнюсе планируется принять долгосрочный пакет помощи, призванный приблизить Украину к стандартам альянса. Кроме того, необходимо сделать более интенсивными политические связи с Киевом, призвал он. По его словам, это тоже приблизит Украину к НАТО.

Африканский план мирного урегулирования в Украине

Выступив против замораживания конфликта в Украине, Столтенберг отреагировал на инициативу шести африканских лидеров, которые призвали начать мирные переговоры между Москвой и Киевом еще до полного вывода войск РФ с территории Украины. Время для переговоров настало, заявил накануне в Санкт-Петербурге глава делегации, президент ЮАР Сирил Рамапоса. Послание делегации "отчетливое: эту войну нужно прекратить", добавил он. Президент Сенегала Маки Салл особо выделил желание Африки видеть мир между Россией и Украиной.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский после встречи с посетившими Киев 16 июня лидерами стран Африки отверг идею мирных переговоров с Москвой в настоящее время. "Допустить любые переговоры с Россией сейчас, когда оккупант на нашей земле, - это значит заморозить войну, заморозить боль и страдания", - заявил Зеленский. По его словам, "Россия долго пыталась обмануть всех с Минском" и сейчас "пытается вернуться к своей старой примитивной тактике". "Но обмануть мир у России больше не получится. Обмануть Украину точно невозможно. Еще раз подчеркну: нужен реальный мир, а значит - реальный вывод российских войск со всей нашей независимой земли", - сказал украинский президент.

О предложении африканских стран по мирному урегулированию в Украине Сирил Рамапоса объявил 16 мая. Инициативой руководит президент Сенегала Маки Салл. Ее поддерживают президенты Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и Замбии - Хакаинде Хичилема, а также главы Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и Уганды Йовери Мусевени.

На 19-20 июня запланирован визит Йенса Столтенберга в Берлин.