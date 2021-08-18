Столтенберг возложил вину за захват власти талибами на бывшие власти Афганистана

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил вину за поражение в борьбе с радикальным исламским движением "Талибан" на бывшее правительство Афганистана.

"Недееспособность афганского руководства привел к трагедии, которую мы наблюдаем сегодня", - заявил Столтенберг во вторник, 17 августа, в Брюсселе после кризисного совещания НАТО по ситуации в Афганистане.

"В конечном итоге, политическое руководство Афганистана не смогло противостоять "Талибану" и добиться мирного решения, которого сильно хотели афганцы", - подчеркнул глава НАТО. По его словам, в настоящее время альянс работает над обеспечением безопасности своего оставшегося в Афганистане гражданского персонала и местных сотрудников.

НАТО намерена извлечь уроки

Столтенберг подчеркнул, что НАТО должна извлечь уроки из событий в Афганистане. Вопрос, с его точки зрения, заключается в том, почему афганские силы, которые столько лет обучались, оснащались и получали западную поддержку, не смогли оказать более решительного сопротивления талибам. Решение о выводе войск НАТО было принято с учетом существовавшего риска захвата власти талибами, но скорость, с которой им это удалось, оказалась неожиданностью.

Боевики "Талибана" захватили власть в столице Афганистана Кабуле двумя днями ранее, 15 августа, после падения поддерживаемого Западом правительства и провала сопротивления афганской армии, обученной США и НАТО.

США, Германия и другие западные страны прилагают все усилия, чтобы вывезти своих граждан и афганский персонал из Кабула. В понедельник в столичном аэропорту царил хаос, тысячи людей отчаянно пытались попасть на самолеты.