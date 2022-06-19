Война России с Украиной "может растянуться на годы". Такое мнение высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Bild am Sonntag. Выдержки из беседы с ним опубликованы в субботу, 18 июня.

"Мы должны быть готовы к тому, что она (война. - Ред.) может длиться годами. Мы не должны ослаблять поддержку Украины, даже если затраты высоки - не только на военную помощь, но и из-за растущих цен на энергоносители и продовольствие", - отметил глава НАТО. Вместе с тем "это не идет ни в какое сравнение с той ценой, которую приходится платить украинцам, каждый день отдающим множество жизней", добавил Столтенберг. "И если Путин сделает из этой войны вывод, что он может просто продолжать, как после войны в Грузии в 2008 году и аннексии Крыма в 2014 году, то мы заплатим гораздо более высокую цену", - указал он.

Столтенберг выразил уверенность, что в случае получения Киевом более современного оружия возрастает вероятность того, что "Украина сможет снова вытеснить путинские войска из Донбасса".

Генсек альянса подтвердил, что "НАТО продолжит поддерживать Украину в ее самообороне", однако не станет стороной конфликта. "Мы помогаем" Киеву, но не будем посылать своих солдат в Украину, подчеркнул он. "Мы укрепили свою оборону, доведя число военных под командованием НАТО до 40 000. Мы обеспечиваем безопасность территории альянса на суше, на море и в воздухе. Это - четкий сигнал Москве, чтобы у нее не было недопонимания относительно нашей готовности к обороне", - резюмировал Столтенберг.

"Не видим повышения уровня готовности ядерных сил РФ"

На вопрос журналиста издания о том, следует ли опасаться возможного ядерного удара со стороны России, Йенс Столтенберг отметил: "Мы не видим повышения уровня готовности российских ядерных сил. Тем не менее бряцание ядерным арсеналом со стороны России опасно и безответственно". "Путин должен знать: ядерную войну невозможно выиграть, и она никогда не должна быть развязана. Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все страны-члены" альянса, указал генсек.

Новая Стратегическая концепция НАТО

Он затронул также и проблему подготовки новой Стратегической концепции НАТО к саммиту в Мадриде 29-30 июня.

В ней, в частности, будет представлена коллективная оценка новых вызовов безопасности, стоящих перед альянсом, и изложены политические и военные задачи, которые НАТО будет выполнять для противодействия этим угрозам. Концепция - результат внутренних консультаций между союзниками и взаимодействия с партнерами, другими международными организациями, экспертными сообществами, гражданским обществом и частным сектором. Столтенберг отметил, что если ранее Россия в альянсе воспринималась как "партнер", то теперь она стала "угрозой нашей безопасности, миру и стабильности".

О КНР, Турции, Швеции и Финляндии

Генсек также отдельно коснулся роли КНР, указав, что подъем Китая - "вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности".

Говоря о блокировании турецкой стороной вступления Швеции и Финляндии в альянс, Столтенберг в очередной раз повторил, что ни одна страна НАТО не пострадала от террора "так сильно, как Турция". "Именно поэтому мы очень серьезно относимся к озабоченности Турции и делаем все возможное для разрешения" данного вопроса, отметил собеседник издания.

Ранее, 16 июня, Столтенберг сообщил по итогам заседания министров обороны стран НАТО в штаб-квартире в Брюсселе, что альянс подготовил новую модель защиты своего восточного фланга, которую планируют утвердить на саммите в Мадриде. "Уверен, что через две недели на саммите мы согласуем модель. И не только ее, но и то, что государства-члены НАТО готовы предоставить необходимые силы, чтобы наполнить эту модель", - пояснил генсек. По его мнению, это убедит все страны Североатлантического альянса в том, что он усиливает "свое сдерживание и оборону".