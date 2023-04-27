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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники и партнеры Украины по Североатлантическому альянсу передали Киеву почти всю обещанную военную технику - 1550 бронетранспортеров и 230 танков, а также "огромное количество боеприпасов".
Jensas Stoltenbergas
Jensas Stoltenbergas
© EPA-ELTA

"Более 98% боевых машин, которые были обещаны Украине, уже переданы [в распоряжение украинского командования]", - заверил Столтенберг журналистов в четверг, выступая на совместном брифинге с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

По словам генсека, с учетом переданной техники и поставленных для нужд ВСУ снарядов, теперь у украинской армии есть необходимые технические возможности для освобождения территорий страны, оккупированных российскими войсками.

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Столтенберг также упомянул состоявшийся накануне телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и китайским лидером Си Цзинпином.

По словам генсека, в НАТО приветствуют сам факт первого разговора двух лидеров за год с лишним - с начала полномасштабной войны, - однако отмечают, что Китай по-прежнему так и не выступил с публичным осуждением российского вторжения.

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