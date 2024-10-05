Столтенберг: Украину можно принять в НАТО и до конца войны

В пример экс-генсек Североатлантического альянса привел случаи из истории вступления в НАТО других стран, которые не полностью контролировали свои территории, - среди них была и ФРГ, вступившая в альянс в 1955 году. „Западная Германия считала Восточную Германию частью большей Германии. У них не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию,“ - отметил Столтенберг.

„Сравнивать всегда очень опасно, потому что никакие параллели не являются на 100 процентов правильными, но США предоставили гарантии безопасности Японии. Но они не распространяются на Курилы, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией, - привел другой пример экс-глава НАТО. - Когда есть воля, есть способы найти решение. Но вам нужна линия, которая определяет, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы“.