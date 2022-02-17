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Генеральный секретарь НАТО заявил, что у России достаточно сил и возможностей для вторжения. Британская разведка сообщила о переброске дополнительной бронетехники, вертолетов и полевого госпиталя.
Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg
© AFP / Scanpix

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег уверен, что у России есть все необходимое для начала полномасштабного вторжения в Украину в кратчайшие сроки. Об этом глава альянса заявил журналистам в четверг, 17 февраля. "У них достаточно войск, достаточно возможностей, чтобы начать полномасштабного вторжения в Украину практически без предупреждения. Именно это делает ситуацию такой опасной", - цитирует Столтенберга агентство Reuters..

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Запад опасается вторжения РФ в Украину

В последние месяцы на Западе фиксируют создание мощной российской военной группировки на разных участках украинской границы и заявляют об угрозе вторжения. Кремль планы военной агрессии отрицает.

15 февраля Минобороны России после многонедельного периода напряженности объявило о начале отвода войск от украинской границы. Однако западные страны и НАТО заявляют, что пока не увидели никаких признаков прекращения военной активности России на границе с Украиной.Несмотря на заявления Москвы об отводе войск от украинских границ, Россия продолжает наращивать силы в регионе.

Как заявил глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл, в сторону Украины движется дополнительная бронетехника, вертолеты, был замечен также полевой госпиталь. Неназванный высокопоставленный чиновник в Белом доме утверждает, что Кремль перебросил к украинской границе еще до 7000 солдат. Заявления российских властей об отводе части войск представитель американской администрации назвал "ложными".

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