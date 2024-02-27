Столтенберг: У НАТО нет планов отправки войск в Украину

Он отметил, что союзники по НАТО оказывают "беспрецедентную поддержку" Украине, которая осуществляется с 2014 года и была усилена после полномасштабного вторжения России в 2022 году. "Но никаких планов размещения боевых подразделений НАТО на территории Украины нет", - заверил Столтенберг.

Макрон допустил отправку западных войск в Украину

По итогам саммита западных стран в Париже, который прошел 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что западные сухопутные войска могут быть задействованы в Украине. "Сегодня нет консенсуса по вопросу о том, чтобы официально направить сухопутные войска (в Украину. - Ред.), но в динамическом развитии ничего исключать нельзя", - заявил Макрон.